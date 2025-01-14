Состоялось заседание ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Под председательством Мазахира Панахова 14 января 2025 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в отделе медиа и коммуникаций секретариата Центральной избирательной комиссии.

Было отмечено, что сначала был утвержден протокол заседания комиссии от 8 января 2025 года. Затем был рассмотрен вопрос об изменении состава окружных избирательных комиссий некоторых избирательных округов. Центральная избирательная комиссия приняла решение об изменении состава окружных избирательных комиссий в Сабирабад-Ширванском избирательном округе № 68, Джалилабадском сельском избирательном округе № 72, Агджабединском избирательном округе № 86 и Агдам-Ходжалинском избирательном округе № 118.

Затем на заседании были рассмотрены обращения, поступившие в Центральную избирательную комиссию в связи с муниципальными выборами, назначенными на 29 января 2025 года. После широкого обсуждения обращений были приняты соответствующие решения. На заседании также была представлена подробная информация о мерах по повышению осведомленности в связи с предстоящими выборами, которые интенсивно продолжаются Центральной избирательной комиссией, и рассмотрены текущие вопросы.

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