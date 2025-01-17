В Азербайджане начинается судебный процесс над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане начинается судебный процесс по делу армян, обвиняемых в военных преступлениях.

Как сообщает в пятницу Trend, подготовительное заседание суда по уголовному делу назначено на сегодня.

Отметим, что обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генеральным прокурором Азербайджанской Республики 16 декабря и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения по существу. Дело передано в Бакинский военный суд в производство судьи, председателя суда Зейнала Агаева.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры распространила информацию о направлении в суд уголовного дела о незаконных действиях, совершенных против Азербайджанской Республики так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" и ее незаконными вооруженными формированиями, созданными Республикой Армения на оккупированных территориях Азербайджанской Республики при всесторонней поддержке Республики Армения и ее вооруженных сил.

Согласно информации, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики было проведено расследование уголовного дела по фактам совершения акта агрессии против Азербайджанской Республики и ее народа, оккупации, геноцида, других преступлений против мира и человечности, военных преступлений, терроризма и финансирования терроризма и других многочисленных преступлений.

Отмечается, что 2 мая 2024 года решением генерального прокурора Азербайджанской Республики 1389 уголовных дел, расследуемых в Генеральной прокуратуре и других следственных органах страны в связи с преступлениями, совершенными в период с октября 1987 года по 22 апреля 2024 года, были объединены в одно производство. Расследование велось следовательским составом Службы государственной безопасности, министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Военной прокуратуры под руководством Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

На основании собранных достоверных доказательств в общей сложности по 2548 эпизодам 15 человек привлечены в качестве обвиняемых по преступлениям, совершенным вооруженными силами Республики Армения и незаконными вооруженными формированиями. Нижеследующие лица: Гукасян Аркадий Аршавири (Аршавирович), Арутюнян Араик Владимири (Владимирович), Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Бабаян Давит Клими (Климович), Мнацаканян Лева Генрихи, Манукян Давит Азати, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомероси, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракели (Аракелович), Бегларян Василий Ивани и Газарян Эрик Роберти соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям. Каждому из обвиняемых обеспечены защита, использование языка, который он знает, и другие процессуальные права.

Обвиняемые также обеспечены адвокатом.

На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, в их отношении решениями суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Ходатайства и жалобы, поданные обвиняемыми как в ходе предварительного следствия, так и после его завершения, были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и по ним были приняты соответствующие решения. Обвиняемые по делу и другие участники уголовного процесса были проинформированы об окончании предварительного следствия, ознакомлены со всеми материалами уголовного дела.

В то же время уголовное дело в отношении других лиц, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений, выделяется в отдельное производство, и предварительное расследование по нему продолжается.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики приглашает к сотрудничеству компетентные органы Республики Армения, ссылаясь на наличие серьезных оснований, таких как пребывание на территории Армении многих лиц, подозреваемых по этому делу, а также являющихся свидетелями.

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