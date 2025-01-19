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В Имишли арестована группа лиц за хулиганство в общественном месте

Общество Материалы 19 января 2025 12:52 (UTC +04:00)
В Имишли арестована группа лиц за хулиганство в общественном месте
Фото: МВД Азербайджана

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Задержанным лицам, пытавшимся совершить действия хулиганского характера на месте дорожно-транспортного происшествия в Имишлинском районе, предоставлены адвокаты.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, в рамках возбужденного уголовного дела для объективного проведения следствия принимаются соответствующие меры в соответствии с законом.

Напомним, что вчера в Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. ДТП произошло в результате выезда навстречу автомобилю ГДП другого транспортного средства. В результате ДТП погибли двое детей. Другие несовершеннолетние и водитель, получившие травмы, были госпитализированы.

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