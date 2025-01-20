Соглашения о времени и месте следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении нет - Джейхун Байрамов (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - На данный момент соглашения о времени и месте следующей встречи глав МИД Азербайджана и Армении нет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

"С Арменией продолжаются переговоры по мирному договору. Министерства иностранных дел ведут переговоры о более широком проекте мирного договора. Эти работы проводятся регулярно. За прошедший год состоялось несколько встреч. В настоящее время нет конкретного соглашения о времени и месте следующей встречи", - отметил он.

По его словам, процесс по мирному договору будет продолжен и в 2025 году.

"Мы ждем от Армении серьезных практических шагов", - добавил министр.

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