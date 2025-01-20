Определены концептуальные местоположения 10 новых станций метро в Баку

БАКУ /Trend/ - До конца 2030 года в Баку будет построено 10 новых станций метро, в результате чего количество пересадочных станций увеличится до 4.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам на станции метро "20 Января" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

Он отметил, что это одно из мероприятий, направленных на улучшение общей мобильности города Баку.

"Были проанализированы миллионы данных, полученных из различных источников, определены маршруты движения жителей столицы, а также причины плотности пассажиропотока и способы решения проблем скопления. В целом, был разработан план мобильности города Баку, который охватывает все сферы общественного транспорта", - сказал он.

В.Асланов также добавил, что концептуальные местоположения 10 новых станций уже определены.

"В настоящее время в инфраструктуре метрополитена есть две пересадочные станции. Первая — это пересечение Фиолетовой линии и Зеленой линии на станции "Мемар Аджеми", а вторая — пересечение Красной линии и Зеленой линии на станции "28 Мая". На 10 строящихся станциях будет 4 дополнительных пересечения. Это пересечения Фиолетовой линии с Зеленой линией на станции метро "Низами", Фиолетовой линии с Красной линией на станции "Сахиль", Фиолетовой линии с Зеленой линией на "Хатаи" и, наконец, пересечение Зеленой линии с Красной линией на станции "Ази Асланов". Эти пересадочные станции окажут значительное влияние на пассажиропоток, что позволит пассажирам выбирать более гибкие маршруты и снизить загруженность", - отметил он.

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