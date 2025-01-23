В Азербайджане увеличивается штраф за умышленную порчу или утерю документов по воинскому учету

БАКУ /Trend/ - Штрафы за умышленную порчу или утерю документов по воинскому учету увеличиваются.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно проекту, в случае умышленной порчи или утери военного билета или документа первичного воинского учета призывникам и военнообязанным лицам будет сделано предупреждение, либо же будет применен штраф в размере двухсот манатов.

Согласно действующему законодательству, этот штраф составляет 50 манатов.

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