"Слитые" данные переговоров экипажа потерпевшего крушение самолета AZAL не соответствуют данным с "черных ящиков" - Канат Бозумбаев

АСТАНА /Trend/ - Так называемые "слитые" данные переговоров членов экипажа потерпевшего крушение самолета AZAL не соответствуют данным с "черных ящиков".

Как сообщает Trend, об этом на брифинге в правительстве заявил вице-премьер Казахстана, глава правительственной комиссии по расследованию причин крушения самолета Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что казахстанская сторона не собирается искать источник "слива": "Мы не рассматриваем эти данные как "слив" расшифровок "черных ящиков". Если это опубликовано в интернете, это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого "черных ящиков".

Бозумбаев отметил, что лично прослушал "слитые" данные, и переговоры между членами экипажа на этих записях отсутствуют.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения 27 человек были доставлены в больницу. Среди них 15 граждан Азербайджана, 8 граждан России и 3 гражданина Кыргызстана. Личность одного пострадавшего пока не установлена.

Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.