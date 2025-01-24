Стал известен объем наркотиков изъятых из незаконного оборота в Азербайджане в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане было изъято 4 тонны 714 килограммов наркотических средств из незаконного оборота, что на 250 килограммов больше, чем в 2023 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня сказал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов на заседании коллегии МВД.

Кроме того, было предотвращено контрабандное поступление в страну 283 килограммов наркотиков, а по 466 фактам онлайн-продаж изъято 2 тонны 51 килограмм наркотических веществ. Также были нейтрализованы 108 преступных групп, занимающихся наркотрафиком.

Высоко оценив достигнутые результаты, министр поручил продолжить соответствующую деятельность и сосредоточиться на будущих задачах. Он отметил важность участия граждан в борьбе с этими преступлениями, подчеркнув, что на основе полученных от них данных было проведено множество успешных операций. Министр отметил, что наблюдаемые позитивные тенденции свидетельствуют об укреплении полицейско-гражданских отношений, которые становятся все более эффективными.

В.Эйвазов отметил, что в этом вопросе министерство полагается на зрелую часть общества, на здравомыслящих граждан, и выразил ожидания от СМИ, активных пользователей социальных сетей, включая блогеров.

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