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В приграничных районах блокпосты не установлены - МВД Азербайджана

Общество Материалы 3 февраля 2025 21:02 (UTC +04:00)
В приграничных районах блокпосты не установлены - МВД Азербайджана
Фото: Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - На интернет-ресурсах распространена информация об установлении блокпостов на территории приграничных районов Азербайджана с Россией.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, во время мероприятий, проводимых на территории приграничных районов под условным названием «Граница-Щит», нет необходимости в установлении на азербайджанской стороне каких-либо блокпостов, обмен информацией между странами осуществляется на основе взаимной договоренности.

Основная цель данных мероприятий, которые проводятся уже много лет, держать в центре внимания механизм реализации принятых решений, связанных с вопросами приграничного сотрудничества.

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