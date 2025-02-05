В Азербайджане доступ лиц с инвалидностью к информации будет регулироваться законом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане доступ лиц с инвалидностью к информации будет регулироваться законодательством.

Как сообщает в среду Trend, данный вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О правах инвалидов", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, в закон будут добавлены понятие "Азербайджанский язык жестов" и новая статья с содержанием "Обеспечения доступа к информации лиц с ограниченными возможностями" для обеспечения права инвалидов на доступ к информации.

Проект предполагает официальное признание Азербайджанского языка жестов как языка общения для лиц с ограниченными возможностями слуха при использовании государственного языка. Также общенациональные вещатели, финансируемые из государственного бюджета, будут обязаны обеспечивать перевод программ информационного характера, транслируемых в прайм-тайм, на Азербайджанский язык жестов.

Перевод будет осуществляться профессионалами с соответствующим образованием, а также государством будет поощряться субтитрирование аудиовизуальных произведений.

Законопроект направлен на гармонизацию терминов, используемых в рамках требований Конвенции ООН "О правах инвалидов" от 2006 года, что обеспечит терминологическое единообразие в законодательной системе по отношению к детям-инвалидам.

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