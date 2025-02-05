В городе Абердин отметили День молодежи Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В шотландском городе Абердин состоялось мероприятие по случаю 2 февраля – Дня молодежи Азербайджана.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

На мероприятии, организованном по инициативе семьи активиста диаспоры Биллуры Байрамовой-Бернард и при участии Азербайджанского общества при Абердинском университете (ASUA), были продемонстрированы музыка, национальные традиции, богатая кухня Азербайджана.

Целью мероприятия, объединившего диаспору Азербайджана, является собрать вместе азербайджанскую молодежь, получающую образование за пределами страны, создание для них возможности приобщиться к идеологии азербайджанства и еще больше укрепить чувство национального единства.

Государственный комитет по работе с диаспорой оказал поддержку в организации мероприятия в соответствии с диаспорной, молодежной и культурной политикой азербайджанского государства, Государственной программой на 2022–2026 годы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран, а также Национальной культурной концепцией «Культура Азербайджана – 2040» и Первым национальным планом действий на 2025–2030 годы в рамках данной концепции. Госкомитет обеспечил ASUA различными информационными материалами, национальными костюмами и флагами.

Было отмечено, что активистка диаспоры Биллура Байрамова-Бернард и ASUA регулярно организуют подобные мероприятия, способствуют тому, чтобы молодые соотечественники, проживающие вдали от Азербайджана, не уходили далеко от своих корней, тем самым стимулируя популяризацию азербайджанской культуры на международном уровне.

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