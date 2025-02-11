"Русский дом" в Баку приостанавливает деятельность

БАКУ /Trend/ - "Русский дом" в Баку приостанавливает свою деятельность, сообщает Trend.

"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении организации.

Напомним, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – представительство "Россотрудничества" в Азербайджане - "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома".