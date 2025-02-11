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"Русский дом" в Баку приостанавливает деятельность

Общество Материалы 11 февраля 2025 14:50 (UTC +04:00)
"Русский дом" в Баку приостанавливает деятельность

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - "Русский дом" в Баку приостанавливает свою деятельность, сообщает Trend.

"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении организации.

Напомним, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр – представительство "Россотрудничества" в Азербайджане - "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юридического лица и нарушает законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года была направлена нота российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома".

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