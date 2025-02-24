В Азербайджане обнародовано число желающих стать посмертными донорами

БАКУ /Trend/ - За последние два года число людей, желающих стать посмертными донорами, выросло почти до 100.

Об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации министерства здравоохранения Азербайджана Егяна Аббасова, отвечая на вопросы журналистов сегодня на пресс-конференции в министерстве сообщает Trend.

Она отметила, что в связи с этим ведется пропаганда.

"Каждый желающий может подать заявку добровольно. Недавно к нам обратился студент. Мы рады, что есть такие люди", - добавила Е.Аббасова.

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