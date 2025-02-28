В Морском и портовом агентстве Азербайджана начинается прием заявок на продление сертификатов спецподготовки

БАКУ /Trend/ - В рамках проводимых реформ в Государственном морском и портовом агентстве с 3 марта текущего года прием заявок на продление сертификатов специальной подготовки без участия в курсах будет осуществляться в "Бакинском доме МСП" (Bakı KOB evi).

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что после приема документов морякам будет предоставлена информация о дате экзаменов, которые будут организованы в Государственном морском и портовом агентстве по обновлению сертификатов специальной подготовки.

Экзаменационные вопросы по сертификатам специальной подготовки размещены на сайте агентства.

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