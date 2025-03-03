В 2024 году в адрес омбудсмена Азербайджана поступило более 29 тысяч обращений

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в адрес Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана поступило 29 тысяч 371 обращение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

В докладе отмечается, что в колл-центр "916" омбудсмена, работающий в режиме 24/7, в течение года поступило 11 тысяч 8 звонков, на 7691 из которых были даны устные ответы и юридические консультации, а 3317 обращений по звонкам были приняты к производству.

"В рамках деятельности Омбудсмана в качестве Национального превентивного механизма, с целью расследования вопросов обращения с задержанными, условий содержания и соответствующего документооборота, было проведено 126 визитов в учреждения Пенитенциарной службы министерства юстиции, 90 — в учреждения МВД, 75 — в учреждения министерства науки и образования, 25 — в учреждения министерства здравоохранения, 21 — в учреждения министерства труда и социальной защиты населения, 9 — в учреждения Государственной миграционной службы, 3 — в учреждения Службы государственной безопасности, 2 — в учреждения министерства обороны и 1 — в место временного содержания, Главного управления предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при министерстве экономики. Из них 108 визитов были внеплановыми", - подчеркивается в докладе.

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