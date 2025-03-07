В Азербайджане вносятся изменения в закон о служебном и гражданском оружии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица, достигшие 21 года, будут иметь право на приобретение гражданского огнестрельного оружия.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О служебном и гражданском оружии", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, в соответствии с требованиями этого закона граждане Азербайджана, достигшие восемнадцатилетнего возраста, имеют право на приобретение гражданского оружия.

Согласно предложенным изменениям, граждане Азербайджана, достигшие восемнадцатилетнего возраста, будут иметь право на приобретение гражданского оружия, за исключением огнестрельного.

Также в Азербайджане гражданам, достигшим 21 года, будет предоставлено право на приобретение гражданского огнестрельного оружия.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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