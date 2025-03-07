В Азербайджане создается информационная система электронной бухгалтерии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана информационная система электронной бухгалтерии (e-mühasibat).

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту информационная система e-mühasibat органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, обеспечивает:

- в соответствии с требованиями статьи 15.1 этого закона представление финансовой отчетности субъектами бухгалтерского учета в электронном виде в соответствии с законом "Об электронной подписи и электронном документе", подлежащей представлению в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти;

- размещение предусмотренных статьей 4.3.1 настоящего закона официальных текстов международных стандартов на азербайджанском языке для использования субъектами бухгалтерского учета, а также переход правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет, на электронные версии, опубликованные в Государственном реестре правовых актов Азербайджанской Республики, и программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета, а также просветительской информации.

Отметим, что в законопроекте предлагается внедрение электронной бухгалтерии в бюджетных организациях, а также внедрение информационной системы e-mühasibat для обеспечения ведения бухгалтерского учета в электронном формате.

В законопроекте определены цели, которые должна обеспечивать информационная система e-mühasibat. Таким образом, система создает возможность представления финансовой отчетности в электронном виде для субъектов бухгалтерского учета, которые будут вести бухгалтерский учет в электронной форме, а также предоставляет им необходимые ресурсы по бухгалтерскому учету.

Законопроект направлен на улучшение оперативности и прозрачности ведения бухгалтерского учета, включая в бюджетных организациях, и повышение эффективности контроля. Он также предполагает оптимизацию использования ресурсов при осуществлении бухгалтерских операций и предоставлении информации в электронном виде.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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