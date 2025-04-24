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AZAL начинает полеты в два популярных курортных города

Общество Материалы 24 апреля 2025 15:14 (UTC +04:00)
AZAL начинает полеты в два популярных курортных города

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Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL в рамках летнего расписания полетов предлагает пассажирам еще больше возможностей для путешествий. С 28 апреля авиакомпания начнет выполнять регулярные рейсы в Тиват, а со 2 мая – в Батуми.

Рейсы по этим популярным курортным направлениям будут осуществляться два раза в неделю: в черногорский Тиват — по понедельникам и четвергам, а в грузинский Батуми – по пятницам и воскресеньям.

Сделайте свое лето более запоминающимся и незабываемым – откройте для себя прибрежные города Тиват и Батуми вместе с AZAL.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств AZAL.

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