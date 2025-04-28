Ведется работа над почти 200 поправками в Трудовом кодексе Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа над почти 200 поправками в Трудовом кодексе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященной Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"Эти изменения в основном касаются организации дистанционной работы, введения системы почасовой оплаты труда, равной оплаты труда за равноценный труд и других вопросов", - добавил министр.

Отметим, что в Баку во дворце "Гюлистан" проходит конференция на тему "Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места", посвященная Всемирному дню охраны труда и 120-летию первого коллективного договора.

В конференции принимают участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Мамед Мусаев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, представители других государственных и частных структур.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!