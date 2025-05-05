В Баку состоялась международная конференция на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра" (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 5 мая в Баку состоялась международная конференция под названием "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии, проходящем в Центре Гейдара Алиева, приняли участие руководители государственных структур, послы и представители Европейских фармацевтических компаний.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что согласно изменениям, внесенным в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах", срок специализированной экспертизы, проводимой в целях государственной регистрации лекарственных средств, сокращен до 90 календарных дней.

По словам министра, в законодательство добавлена новая статья, устанавливающая порядок признания иностранной регистрации.

Теймур Мусаев также отметил, что в особых экономических зонах, созданных на территории Азербайджанской Республики, создаются фармацевтические предприятия, оснащенные современными технологиями и оборудованием, а также подписаны соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами по созданию совместных фармацевтических предприятий.

По его словам, с 2025/2026 учебного года в Азербайджане начнется подготовка специалистов на уровне магистратуры по 6 новым специализациям.

Он подчеркнул, что в прошлом году при министерстве здравоохранения была создана рабочая группа, которая разработала "Концепцию развития фармацевтического образования". В рамках плана мероприятий, предусмотренного данным документом, и начнется подготовка специалистов по новым направлениям.

В свою очередь председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев отметил, что в Азербайджане ведется работа по обеспечению амбулаторного лекарственного снабжения за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС).

Он отметил, что фармацевтическая промышленность является ключевым стратегическим партнером в развитии здравоохранения и обеспечении здоровья населения.

"Основной целью ОМС также является защита здоровья населения, обеспечение равного и постоянного доступа к качественным медицинским услугам. Если мы говорим о качестве медицинской помощи, то здесь важную роль играет не только работа врача и медицинского персонала, но и наличие, доступность и эффективность лекарственных средств.

Как известно, после внедрения ОМС доступность медицинских услуг для населения во всех регионах страны возросла, возможности граждан по выбору врача расширились, показатели профилактических осмотров и ранней диагностики улучшились. Лекарственное обеспечение является частью этой большой системы, и на нынешнем этапе мы последовательно движемся вперед. Одним из наших главных приоритетов в этой области с самого начала было непрерывное обеспечение лекарственными средствами, особенно для лечения хронических и широко распространенных заболеваний, а также обеспечение того, чтобы процесс лечения пациентов не прерывался", - сказал З.Алиев.

По его словам, наряду с рядом медицинских услуг в рамках действующего пакета услуг ОМС уже покрываются расходы на лекарственные препараты, используемые при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи; стационарном лечении; амбулаторных медицинских процедурах; а также анестезии и медицинских расходных материалах.

"В то же время, ведется работа по покрытию расходов на рецептурные препараты для амбулаторного лечения за счет ОМС. При этом будет применяться поэтапный подход: на первом этапе планируется, что рецептурные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний будут покрываться страхованием а на следующем этапе — лекарства для лечения заболеваний органов пищеварения и дыхания. Параллельно разрабатывается "позитивный список", определяющий перечень лекарственных средств. Ведётся работа по заключению договоров с аптеками в отношении лекарств, включённых в этот список. Эта мера направлена не только на снижение финансовой нагрузки на граждан в процессе лечения, но и на обеспечение их непрерывного и постоянного доступа к медицинским услугам," - сказал З.Алиев.

В завершение своего выступления он подчеркнул, что развитие фармацевтической промышленности — это не просто техническая задача, а важнейший элемент в формировании здорового будущего общества: "В каждой сфере, обслуживающей граждан, крайне важны единство, сотрудничество и взаимопонимание.

Уверен, что это мероприятие расширит возможности сотрудничества между государственным и частным секторами в сфере фармацевтической промышленности и откроет путь для будущих совместных инициатив",- добавил он.

Посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма заявил, что сегодня 49 процентов венгерского экспорта в Азербайджан приходится на фармацевтический сектор.

"Венгрия начала поставки лекарственных средств в Азербайджан ещё в 1993 году. А в 1997 году компания Gedeon Richter стала первой зарубежной фармацевтической компанией, открывшей представительство в Азербайджане", — сказал посол.

Он также отметил, что венгерская компания Egis в 2020 году пожертвовала лекарства азербайджанским солдатам во время Карабахской войны.

"На протяжении многих лет венгерские фармацевтические компании заслужили доверие и признание в системе здравоохранения Азербайджана благодаря качественным, надёжным и эффективным препаратам", — сказал дипломат.

Т.Торма подчеркнул, что Венгрия — крупнейший экспортер фармацевтической продукции в Центрально-Восточной Европе и занимает 20-е место в мире по объему экспорта фармацевтической продукции.

"Сегодня 60 процентов всех инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Венгрии направлено в сектор бионаук, а 9 из 10 мировых биотехнологических компаний имеют в Венгрии либо научно-исследовательские центры, либо производственные площадки, или и то и другое", - сказал посол.

Заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев отметил, что распоряжением главы государства от 14 сентября 2016 года в Азербайджане создан промышленный парк Пираллахы площадью 30 гектаров, специализирующийся на производстве фармацевтической продукции.

"Промпарк оснащен необходимой инфраструктурой для предпринимательской деятельности, имеет все возможности для производства конкурентоспособной продукции и оказания услуг, а также создания перерабатывающих предприятий. Территория индустриального парка уже полностью заполнена резидентами. Интерес предпринимателей к этому месту большой. Поэтому может быть рассмотрен вопрос о расширении территории парка", - сказал он.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов отметил, что фармацевтическая промышленность является одной из основных опор современной системы здравоохранения.

Было отмечено, что в годы руководства общенационального лидера Гейдара Алиева республикой развитию здравоохранения и фармацевтической промышленности уделялось особое внимание, и сегодня эта сфера также охвачена самой высокой государственной поддержкой.

В свою очередь глава департамента Национального фонда медицинского страхования Венгрии Акош Карсаини, декан фармацевтического факультета Печского университета Андраш Фиттлер и коммерческий директор компании Egis Саба Пач отметили, что поскольку спрос на эффективные решения в области здравоохранения во всем мире растет, фармацевтическая отрасль находится в авангарде решения современных вызовов.

Затем вокруг докладов были проведены широкие обсуждения, даны ответы на вопросы по теме.