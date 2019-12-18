К развитию агротуризма в Азербайджане будут привлечены сотни фермеров

18 декабря 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До 2021 года к проекту «От города к селу» будут привлечены до 500 фермеров.

Об этом на «круглом столе», посвященном перспективам развития агроэкотуризма в Азербайджане, сказала председатель правления ОАО «Аграрные заготовки и снабжение» министерства сельского хозяйства Лейла Мамедова, сообщает в среду Trend.

"Мы достигнем этой цели за счет альтернативных средств. В последующие годы для фермеров будут проведены тренинги. Мы нацелены на повышение доходов фермеров," - сказала Мамедова.

По ее словам, несмотря на то, что проект «От города к селу» реализуется недавно, к нему проявляется большой интерес.

«Цель проекта заключается в том, чтобы развивать агротуризм. Для этого необходимо теснее сотрудничать с фермерами. Фермеры, которые привлечены к проекту, будут принимать более 100 местных и иностранных туристов. Дальнейшее развитие агротуризма в стране является одной из главных наших целей», - сказала Мамедова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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