Министр экономики Азербайджана проведет вебинар
БАКУ /Trend/ - Завтра в 11:00 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров проведёт вебинар на тему "Управляющий руководитель и практика", сообщает в четверг Trend.
Вебинар состоится при модераторстве руководителя Рабочей группы конкурса "Восхождение".
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться.
В вебинаре могут участвовать кандидаты, которые прошли очный тур конкурса "Восхождение".
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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