Через спутник Azerspace-1 начали вещание новые турецкие и киргизские телеканалы

БАКУ /Trend/ - В список телеканалов, транслируемых через спутник Azerspace-1, добавлены новые турецкие и киргизские каналы.

Как передает в понедельник Trend, между Azercosmos и киргизскими телеканалами Ayan TV и Super TV подписан коммерческий контракт, согласно которому с сегодняшнего дня каналы Ayan TV и Super TV транслируются в странах Центральной Азии через спутник Azerspace-1. Каналы предоставляют политические, социальные, экономические и культурные программы Кыргызстана на русском и кыргызском языках.

Частота вещания каналов Ayan TV и Super TV: 11104 / V / 13000.

Также через европейский луч спутника Azerspace-1 начал трансляцию турецкий телеканал Euro 90 TV, вещающий на территории Европы и имеющий большую аудиторию. Телеканал Еuro 90 TV представляет зрителям программы на турецком и английском языках.

Частота вещания телеканала Еuro 90 TV: 11095 / H / 30000.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)