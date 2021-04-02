Ввезенные в Азербайджан из Турции семена льна оказались непригодными к употреблению

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает принимать меры по контролю за качеством продуктов питания, импортируемых в страну.

Как сообщили Trend в агентстве, в ходе мониторингов было проверено 150 килограммов семян льна, импортируемых из Турции ООО Özerol Group.

В ходе осмотра были взяты образцы продукции и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате было установлено, что образцы непригодны к употреблению.

"В связи с этим приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством", - отметили в АПБ.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: Fidan_Babaeva