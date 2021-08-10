В Азербайджане реконструированы придорожные объекты на северо-западном туристическом маршруте

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реконструированы придорожные туристические объекты на северо-западном туристическом маршруте.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал координатор туристического проекта северо-западного направления Низами Гасымов.

По его словам, были проведены осмотры объектов совместно с представителями Госагентства по туризму, Министерства экологии и природных ресурсов, районных ИВ и Госагентства автомобильных дорог.

«Были определены 400 придорожных объектов на территории четырех районов, 280 из них были спроектированы заново, остальные были либо перемещены, либо снесены и отстроены заново. Работы по восстановлению 150 объектов завершены», – сказал Гасымов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli