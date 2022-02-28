В минтруда Азербайджана рассказали, насколько выросли пенсии, пособия и стипендии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на основании подписанных Президентом Ильхамом Алиевым документов с начала нынешнего года в рамках очередного пакета реформ обеспечено повышение пенсий, пособий и стипендий, сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, с начала года в пенсионном обеспечении, охватывающем 12 процентов населения, зафиксирован рост по двум направлениям:

- минимальная пенсия повышена на 20 процентов - с 200 до 240 манатов, что позволило увеличить пенсии 40 тысячам человек;

- вследствие индексаций пенсий в соответствии с ростом среднемесячной заработной платы и последующим повышением, выделением материальной помощи пенсионерам (200 манатов) пенсии в текущем году выросли в среднем на девять процентов.

Для этого повышения, которое охватило 1,1 миллиона пенсионеров, из госбюджета на 2022 год будет израсходовано дополнительно 352 миллиона манатов.

В сообщении отмечается, что с 1 января 2022 года были увеличены социальные пособия и некоторые стипендии.

Ежемесячные социальные пособия по инвалидности, возрасту, потере главы семьи и другие повышены в среднем на 25 процентов, а единовременные пособия - на 46 процентов.

Некоторые стипендии повышены в среднем на 32 процента, а стипендии студентов - на 20 процентов.

Устойчивый рост социальных выплат также коснулся адресной социальной помощи.

С начала нынешнего года критерий нуждаемости при расчете адресной соцпомощи повышен со 170 до 200 манатов. Это дало возможность увеличить адресную помощь семьям, состоящим из 250 тысяч человек.

Новый этап социальной реформы также предусматривает новые меры поддержки участникам войны на основании поручений Президента.

Эти меры включают в себя единовременную выплату инвалидам Карабахской войны, получившим ранения в 1991-1997 годах, и присвоение военнослужащим, принявшим участие в боевых действиях за территориальную целостность нашей страны с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, звания «Ветеран войны» и назначения им ежемесячной пенсии.

В общей сложности пакет реформ, который предусматривает повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат в 2022 году, охватывает 3,4 миллиона человек, говорится в сообщении министерства.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)