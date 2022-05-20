Азербайджан - наши ворота на Кавказ - Торговая палата Измира

БАКУ /Trend/ - Главная цель Торговой палаты Измира – расширение торговли с Азербайджаном путем сотрудничества и объединения предпринимателей двух стран.

Об этом заявил член Торговой палаты Измира Мелих Тунч Тандоган, отвечая на вопросы Trend.

По его словам, в настоящее время Торговая палата Измира насчитывает 90 тысяч членов, работающих в разных секторах экономики.

«В случае получения обращения из Азербайджана мы незамедлительно налаживаем связь с той или иной группой предпринимателей, работающих в соответствующей сфере. Мы провели встречи с представителями ряда азербайджанских компаний и обсудили возможные перспективы сотрудничества. Наша цель - развивать торговлю, работая сообща и осуществляя обмен опытом. Азербайджан - это наши ворота на Кавказ. Верим в развитие дальнейшего сотрудничества и торговли с Азербайджаном», - сказал Тандоган.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)