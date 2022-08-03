Центробанк Азербайджана утвердил новое правило для банков

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) в соответствии со статьей 34.2.12 закона "О банках" и статьей 22.0.17 закона "О Центральном банке" утвердило "Порядок классификации активов и создания специальных резервов для покрытия возможных убытков".

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

В соответствии с решением, аннулировано постановление упраздненной Палаты по надзору за финансовыми рынками от 16 ноября 2018 года об утверждении "Правил классификации активов и создания специальных резервов для покрытия возможных убытков".