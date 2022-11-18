БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается число назначаемых пособий.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса в закон "О социальных пособиях".

Согласно изменению, в перечень видов единовременных пособий включается "Пособие по поддержке первичных материально-бытовых условий для специалиста, работающего на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", который будет предоставляться в течение 5 лет.

Отметим, что в настоящее время существуют следующие виды единовременных пособий: ежегодное пособие на лечение лиц, пострадавших в результате радиационной аварии; пособие при рождении ребенка; пособие на погребение.

После обсуждения проект изменений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)