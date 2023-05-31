Президент SOCAR встретился с исполнительным вице-президентом bp (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 мая 2023 года президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Биреллом.

Как сообщает в среду Trend, на встрече было выражено удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством, стратегическим партнерством между SOCAR и bp.

В рамках встречи были рассмотрены направления сотрудничества по текущим и перспективным нефтегазовым проектам, состоялся обмен мнениями по проектам в области возобновляемых источников энергии, осуществлению обмена опытом в области человеческого капитала и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.