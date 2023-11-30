БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдет сельскохозяйственный и продовольственный форум.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления "MÜSİAD Азербайджан" Рашад Джабирли во время пресс-конференции.

"Мы считаем, что отраслевые форумы важны. Поэтому 13-14 декабря состоится сельскохозяйственный и продовольственный форум. В форуме планируется участие около 50 бизнесменов из Турции", - отметил Р.Джабирли.

Он также подчеркнул, что следует и дальше углублять отношения между Турцией и Азербайджаном.

"Мы укрепляем наше братство, сотрудничая в сферах торговли и инвестиций", - добавил Р.Джабирли.

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