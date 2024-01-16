Все пенсии в Азербайджане проиндексированы и увеличены - замминистра

БАКУ /Trend/ - Все пенсии в Азербайджане были проиндексированы и увеличены на 14,7 процента, согласно осуществленному в прошлом году переходу на единый метод индексации при повышении пенсий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"Средний размер пенсий увеличен до 436 манатов, средний размер пенсии по возрасту - до 467 манатов. В целом в прошлом году пенсионные выплаты составили 5,7 миллиарда манатов.

Выплаты пособий были увеличены на 24 процента и охватили в общей сложности около 500 тысяч человек, 378 тысяч человек получили президентские пенсии. Среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи на семью составила 487 манатов", - добавил А.Алиев.

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