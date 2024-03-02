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Руководители железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции обсудят завершение строительства БТК

Экономика Материалы 2 марта 2024 12:34 (UTC +04:00)
Руководители железных дорог Азербайджана, Грузии и Турции обсудят завершение строительства БТК

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшаном Рустамовым отправилась с визитом в Грузию.

Как сообщает в субботу Trend, цель поездки - ознакомление со строительно-восстановительными и реконструкционными работами, проводимыми на железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Также глава азербайджанской делегации встретится с руководителями железнодорожных управлений Грузии и Турции. В центре внимания встречи будут вопросы полного завершения проекта БТК, увеличения объемов грузоперевозок и т.д.

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