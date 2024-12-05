В ЕАБР назвали объем ожидаемых инвестиций до 2026 года

АЛМАТЫ /Trend/ - По итогам трех лет реализации стратегии Евразийского банка развития на 2022-2026 годы, годовой объем инвестиций банка ожидается на уровне 6,5 миллиарда долларов. Это почти на 20 процентов выше планового значения стратегии.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции в Алматы (Казахстан).

"По итогам 2022-2023 года мы являемся лидером по поддержке инвестиционных проектов частного сектора в Евразийском регионе. Объем несуверенного финансирования за этот период превышает 4,1 миллиарда долларов США. И с точки зрения несуверенного финансирования, банк уверенно опережает все другие международные финансовые институты, которые действуют в регионе", - сказал он.

По словам Н.Подгузова, Банк по итогам года прогнозирует преодоление отметки в 60 процентов пятилетней стратегии по объему инвестиций (план по объему инвестиций в 2022–2026 годы составляет 10,9 миллиарда доллларов США).

"ЕАБР является неотъемлимой частью международного финансового сообщества и активным игроком Центральной Азии. Международные банки развития и международные организации вместе отвечают за те вызовы, которые стоят перед регионом. Вместе мы активно работаем над вызовами в транспорте, эффективном управлении водными ресурсами, энергетике и продовольственной безопасности", - отметил он.