Назван объем добычи нефти и газа в Азербайджане за текущий год

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным за 11 месяцев этого года добыча нефтеконденсата в Азербайджане составила 26,5 миллиона тонн, а объемы экспорта - 22,2 миллиона тонн.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в личном аккаунте в социальной сети Х.

"За этот период было добыто 45,8 миллиарда кубометров газа, что на 1,8 миллиарда кубометров газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. 22,9 миллиарда кубометров газа было экспортировано.

С января по ноябрь было экспортировано около 11,7 миллиарда кубометров газа в Европу, 9 миллиардов кубометров газа в Турцию и 2,2 миллиарда кубометров газа в Грузию. За этот период по газопроводу TANAP в Турцию было транспортировано 5,1 миллиарда кубометров газа. За 11 месяцев этого года продажи газа за рубеж выросли почти на 5 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - отметил министр.

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