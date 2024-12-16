Доходы бюджета Нахчывана выросли

БАКУ /Trend/ - Доходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики за январь-ноябрь текущего года составили 234 миллиона 131,1 тысячи манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на комитет статистики Автономной Республики.

Согласно данным, это на 39,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

За первые 11 месяцев этого года расходы бюджета составили 365 миллионов 484,6 тысячи манатов.

Это на 21,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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