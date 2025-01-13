Названа сумма, выделенная на капитальный ремонт гидрометрического поста в Кюрдемирском районе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Кюрдемирском районе начинается капитальный ремонт гидрометрического поста PK680+00, расположенного на коллекторе Ашагы Ширван.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Управление эксплуатации коллекторов Миль-Карабах и Ашагы Ширван завершило соответствующую работу.

Работы по капитальному ремонту гидрометрического поста в Кюрдемире обойдутся в 31 тысячу манатов.

Управление поручило выполнение вышеуказанных работ Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) MRB Construction и заключило с ним договор.

Отметим, что ООО "MRB Construction" было зарегистрировано в 2022 году. Законным представителем ООО с уставным капиталом в 10 манатов является Ягубов Ясаф Эльбурус оглу.

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