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Названа сумма, выделенная на капитальный ремонт гидрометрического поста в Кюрдемирском районе Азербайджана

Экономика Материалы 13 января 2025 12:39 (UTC +04:00)
Названа сумма, выделенная на капитальный ремонт гидрометрического поста в Кюрдемирском районе Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Кюрдемирском районе начинается капитальный ремонт гидрометрического поста PK680+00, расположенного на коллекторе Ашагы Ширван.
Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Управление эксплуатации коллекторов Миль-Карабах и Ашагы Ширван завершило соответствующую работу.

Работы по капитальному ремонту гидрометрического поста в Кюрдемире обойдутся в 31 тысячу манатов.

Управление поручило выполнение вышеуказанных работ Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) MRB Construction и заключило с ним договор.

Отметим, что ООО "MRB Construction" было зарегистрировано в 2022 году. Законным представителем ООО с уставным капиталом в 10 манатов является Ягубов Ясаф Эльбурус оглу.

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