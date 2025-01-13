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В Азербайджане увеличилось производство гравия, щебня, мелкого речного камня и кремня

Экономика Материалы 13 января 2025 15:22 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилось производство гравия, щебня, мелкого речного камня и кремня

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане было произведено 3 миллиона 507,9 тысячи тонн гравия, щебня, мелкого речного камня и кремня.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 1 миллион 324,1 тысячи тонн или на 60,6 процента больше, чем за тот же период 2023 года.

В 2023 году в стране было произведено 2 миллиона 183,8 тысячи тонн гравия, щебня, мелкого речного камня и кремня.

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