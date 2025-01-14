Производство безалкогольных напитков в Азербайджане выросло почти на 10%

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 45,4 миллиона декалитров безалкогольных напитков.

Об этом говорится в отчете Государственном комитете по статистике, сообщает Trend.

Согласно данным, производство безалкогольных напитков в стране выросло на 3 миллиона декалитров, или на 9,7 процента, по сравнению с показателем за тот же период 2023 года.

С января по ноябрь 2023 года в стране было произведено 41,4 миллиона декалитров безалкогольных напитков.

Запасы готовой продукции на 1 декабря прошлого года составили 510,2 тысячи декалитров.

В годовом сравнении запасы готовой продукции увеличились на 64,5 тысячи декалитров, то есть на 14,5 процента. За тот же период 2023 года запасы готовой продукции составили 445,7 тысячи декалитров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!