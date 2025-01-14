Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Гяндже будут проведены работы по благоустройству в экологическом парковом комплексе

Экономика Материалы 14 января 2025 14:53 (UTC +04:00)
В Гяндже будут проведены работы по благоустройству в экологическом парковом комплексе
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Стал известен объем средств, которые будут потрачены на благоустройство (второй этап) в экологическом парковом комплексе и вокруг него на улице Али Мамедова в Гяндже.

Как сообщает Trend, в связи с этим производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа завершило подготовительные работы.

Организация поручила выполнение указанных работ Открытому акционерному обществу (ОАО) "Gəncə Körpü Tikinti-2" и заключила с ним договор на сумму 6,2 миллиона манатов.

Отметим, что строительство экологического паркового комплекса и благоустройство территории вокруг него начались в декабре 2021 года. Комплекс, расположенный на правом берегу реки Гянджачай, охватывает площадь в 11 гектаров.

В комплекс входит также двухэтажное здание оранжереи площадью 1285 квадратных метров. На территории экологического паркового комплекса планируется создание развлекательных центров, спортивных сооружений, объектов общественного питания.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости