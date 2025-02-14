Выросли грузоперевозки судами ASCO

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года был зафиксирован рост в объеме грузоперевозок судами "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO). Статистика показывает увеличение во всех сегментах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ASCO.

"Наибольший рост зафиксирован в сегменте перевозок сухих грузов. В январе 2024 года было перевезено 60 196 тонн, тогда как в январе 2025 года этот показатель увеличился до 180 506 тонн, что соответствует росту на 200,65%.

Рост также зафиксирован в сегменте танкерных перевозок. Если в январе 2024 года объем транспортированных грузов составил 328 533 тонны, то в аналогичном периоде 2025 года он достиг 359 362 тонн (+9,38 процента).

Объем перевозок вагонов также увеличился. В январе 2024 года было перевезено 2 688 железнодорожных вагонов, а в январе 2025 года – 2 762, что соответствует росту на 2,76 процента.

Значительный рост зафиксирован в сегменте перевозок грузового автотранспорта. В январе 2024 года было перевезено 2 980 грузовых автомобилей, а в январе 2025 года – 4 139, что на 38,88 процента больше", - говорится в сообщении ASCO.

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