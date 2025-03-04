Наблюдается рост интереса азербайджанского бизнес-сообщества к рынку Латвии - посол

БАКУ /Trend/ - Наблюдается рост интереса азербайджанского бизнес-сообщества к рынку Латвии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя на B2B Forum, посвященном развитию бизнес-отношений между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.

"Говоря о наших отношениях и торговом обмене, наша дружба крепнет, а объем торговли продолжает расти. Мы наблюдаем расширение ассортимента нашей продукции, поступающей на рынок Азербайджана, а также и возрастающий интерес азербайджанского бизнес-сообщества к Латвии", - отметил посол.

По его словам, для сотрудничества между странами открываются новые перспективы - как в политическом смысле, так и с точки зрения процветания и благополучия народов.

Э.Скуя отметил, что проект LEF Network Azerbaijan, направленный на развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией, с самого начала оказался успешным.

"Были заключены контракты, и наблюдается растущий интерес со стороны всех четырех участников. Мы видим, что интерес к проекту продолжает расти, и без людей, стоявших за его реализацией, этого бы не произошло", - сказал дипломат.