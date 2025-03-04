В ближайшие годы в Азербайджане появится больше космических программ - замминистра

БАКУ /Trend/ - В ближайшие годы в Азербайджане появится больше космических программ.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на мероприятии, посвященном Всемирному дню инженерии.

Он отметил, что в результате проделанной в этой отрасли работы сегодня Азербайджан имеет большой авторитет в мировой космической промышленности.

"Наша страна является участником многочисленных космических проектов и международных программ. Азербайджан - одно из немногих государств, имеющих свою орбитальную позицию. В ближайшие годы азербайджанские инженеры разработают и запустят на орбиту спутники, отвечающие самым высоким требованиям", - сказал С.Асадов.

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