Навана доля ГНФАР в портфеле недвижимости

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) владеет долей более чем в 500 объектах недвижимости по всему миру.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня директор инвестиционного департамента Фархад Зейналов во время выступления на мероприятии на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".

Он отметил, что с момента создания Фонда годовая доходность инвестиций в недвижимость составила 2,9 процента или 1 миллиард долларов.

"Цель — привести распределение портфеля по регионам и секторам в соответствие с мировым индексом недвижимости.

В настоящее время Фонд осуществляет прямые инвестиции в 4 объекта недвижимости, расположенные в Москве, Париже и Лондоне. Мы планируем продолжить инвестировать в недвижимость и в этом году

Также, в прошлом году мы возобновили покупки золота. За год было куплено около 45 тонн золотых слитков, а общий золотой портфель на конец прошлого года составил около 147 тонн. Мы продолжим закупку золота и в этом году. Предполагается, что доля золота в распределении активов инвестиционной политики Фонда будет увеличена до 25 процентов",- добавил он.

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