Испания расширяет инвестиции и сотрудничество с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Испания укрепляют экономическое партнерство, открывая новые возможности для торговли и инвестиций.

Как передает Trend, об этом сказала генеральный директор Торгово-промышленной палаты Испании Инмакулада Риера в ходе Азербайджано-Испанского бизнес-форума в Баку.

Она подчеркнула, что высокий интерес бизнеса обеих стран подтверждает стремление к расширению сотрудничества.

"Испания демонстрирует высокие темпы экономического роста и является лидером в ЕС. Мы убеждены, что Европе необходимо развивать прочные экономические связи с партнерами, разделяющими ценности интеграции, устойчивого развития и стабильности", - отметила Риера.

Она подчеркнула, что экономика Азербайджана динамично развивается, предоставляя благоприятные условия для бизнеса и обладая стратегическим расположением. Страна реализует масштабную программу промышленной диверсификации, сохраняя при этом ключевую роль нефтегазового сектора.

"Испанские компании обладают большим международным опытом и готовы активно участвовать в развитии экономики Азербайджана. Они видят перспективы для сотрудничества в новых секторах, а также возможности использования логистических преимуществ страны для выхода на соседние рынки", - добавила она.