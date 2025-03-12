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Названа общая сумма коммерческих кредитов по 22 проектам на освобожденных территориях Азербайджана

Экономика Материалы 12 марта 2025 12:33 (UTC +04:00)
Названа общая сумма коммерческих кредитов по 22 проектам на освобожденных территориях Азербайджана

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - До настоящего времени предприниматели, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, подали заявки по механизму гарантий и субсидий по 22 проектам, а общая сумма утвержденных коммерческих кредитов по этим проектам составила 32,3 миллиона манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства Эльдар Гамидов на I Национальном форуме финансовой доступности, который проходит в Баку.

Он отметил, что Фонд, работающий более 30 лет в направлении увеличения финансовой доступности для предпринимателей, за этот период оказал поддержку почти 52 тысячам предпринимателей по всей стране в рамках механизма льготного кредитования.

"Общий объем льготных кредитов, выданных этим предпринимателям, составил более 3,3 миллиарда манатов. В целях поддержки ускорения инвестиционных вложений в освобожденных территориях, банки и финансовые организации, реализующие инвестиционные проекты в этих районах, обеспечиваются кредитами, гарантиями и субсидиями",- добавил он.

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