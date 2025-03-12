Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

БАКУ/Trend/ - По решению Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7,25 процента, нижний порог процентного коридора – 6,25 процента, верхний порог – 8,25 процента.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

"Решение о сохранении учетной ставки без изменений принято с учетом того, что фактическая и прогнозируемая инфляция находятся в пределах целевого коридора (4±2%), а также анализа глобальной экономической ситуации, макроэкономических тенденций и передачи воздействия денежно-кредитной политики на экономику.

С момента прошлого заседания годовая инфляция продолжала оставаться в пределах целевого диапазона (4±2%). Так, в январе 2025 года 12-месячная инфляция составила 5,4 процента. Годовой рост цен за этот период составил 5 процентов на продовольственные товары, 2,6 процента на непродовольственные товары и 8,4 процента на услуги. Годовая базовая инфляция составила 4.3 процента.

В последние месяцы наблюдалась общая стабильность внешних факторов, влияющих на инфляцию. По данным Международного валютного фонда, в феврале 2025 года годовой рост индекса цен на сырьевые товары составил 8,5 процента. Средневзвешенная годовая инфляция торговых партнеров в январе текущего года составила 10.7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Номинальный эффективный курс маната в ненефтегазовом секторе снизился на 1,5 процента за первые 2 месяца 2025 года после укрепления на 9 процентов в 2024 году.

Благоприятными остаются и показатели зарубежного сектора. В 2024 году профицит платежного баланса по текущим операциям составил 4,7 миллиарда долларов США или 6,3 процента ВВП. По данным Государственного таможенного комитета, в январе 2025 года во внешнеторговом балансе было зафиксировано положительное сальдо в размере 1 миллиарда долларов США, что на 40,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно последним оценкам, прогноз по текущему счету на конец 2025 года, вероятно, улучшится по сравнению с прогнозом на 2024 год и ранее.

Инструменты денежно-кредитной политики применяются с учетом процессов, происходящих на финансовых рынках, и изменений в позиции ликвидности банковской системы. На краткосрочном денежном рынке средние проценты движутся в пределах процентного коридора Центрального банка. Следует отметить, что уменьшение остатков на государственных счетах в конце прошлого года оказало повышающее влияние на ликвидность банковской системы. В результате процентные ставки на межбанковском денежном рынке в начале текущего года снизились по сравнению с пиковым уровнем (в декабре 2024 года - 1D AZIR 7.68 процента).

Так, в январе и феврале среднесуточная 1D AZIR была на 0,6 процентного пункта и 0,2 процентного пункта ниже по сравнению с декабрем прошлого года. В текущем году продолжаются работы по совершенствованию операционной рамки денежно-кредитной политики. В феврале 2025 года были внесены изменения в условия проведения постоянных операций и операций на открытом рынке.

С момента последнего заседания не произошло значительных изменений в балансе рисков инфляции. Потенциальные инфляционные давления могут быть вызваны глобальными рисками, такими как существующая геополитическая напряженность и торговые войны, на фоне которых возможна изменчивость цен на международных товарных рынках. Высокая глобальная неопределенность, особенно в отдельных странах, обусловливает необходимость взятия паузы в изменении параметров коридора процентных ставок для оценки влияния изменения курсов национальных валют и повышения тарифов на инфляционные процессы. Однако в качестве внутренних факторов риска, которые могут увеличить инфляцию, можно отметить активизацию факторов затрат и чрезмерный рост совокупного спроса. Также постоянно отслеживается возможное влияние кредитной активности на стабильность цен.

В целом, существующая денежно-кредитная политика направлена на удержание инфляции в целевом диапазоне и стабилизацию инфляционных ожиданий. В рамках текущей политики прогноз по базовому сценарию остается неизменным, согласно которому в 2025 и 2026 годах годовая инфляция будет находиться в целевом диапазоне (4±2%).

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут зависеть от динамики фактической и прогнозируемой инфляции, внешних и внутренних факторов риска. Центральный банк и в дальнейшем будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для обеспечения стабильности цен. Возможности снижения параметров процентного коридора могут быть рассмотрены в случае снижения фактической и прогнозируемой инфляции. Однако Центральный банк адекватно отреагирует в случае появления инфляционных рисков.

Информация о следующем решении по параметрам процентного коридора будет обнародована 23 апреля 2025 года, в связи с чем будет проведена пресс-конференция",- говорится в информации ЦБА.

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