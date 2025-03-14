Назван объем работ, проведенных Госагентством автодорог Азербайджана на освобожденных территориях в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - За прошедший год Государственным агентством автомобильных дорог было проведено строительство дорожной инфраструктуры на территории Агдамского, Кяльбаджарского и Лачинского районов, автомобильных дорог Шуша-Лачин, Худаферин-Губадлы-Лачин, Ахмедбейли-Физули-Шуша, Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд и Тоганалы-Кяльбаджар-Истису, выполнены работы по проектированию и строительству 35 автомобильных дорог общей протяженностью 3032,4 км, в том числе построено 875,4 км дорог республиканского и 2157,0 км местного значения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2024 году.

В соответствии с государственной программой, в течение 2024 года на освобожденных от оккупации территориях были проведены работы по строительству автомобильных дорог, ведущих в 7 сел, и 4 межрайонных автомобильных дорог. В том числе это:

- строительство автомобильной дороги в село Хоровлу, Джебраильский район (2,8 км, 2 полосы движения, выполнено на 97%);

- строительство автомобильной дороги в село Кенгерли, Агдамский район (3 км, 2 полосы движения, выполнено на 38%);

- строительство автомобильной дороги в село Махрузлу, Губадлинский район (0,3 км, 2 полосы движения, выполнено на 10%);

- строительство автодороги в село Зиланлы, Губадлинский район (0,2 км, 2 полосы движения, выполнено на 10%);

- строительство автомобильной дороги в село Джахангирбейли Зангиланского района (0,5 км, 2 полосы движения, выполнено на 10%);

- строительство автомобильной дороги в село Малыбейли Ходжалинского района (1 км, 2 полосы движения, выполнено на 35%);

- 24-й км автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар-Умудлу (10,2 км, 2 полосы, выполнено на 85%);

- строительство автодороги Суговушан-Кяльбаджар (9 км) Агдере-Агдам (выполнено 30%);

- строительство автодороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди (24-км участок, выполнено на 56%);

- строительство автодороги Барда-Агдам (40км) - Аскеран (выполнено на 8%);

- реконструкция автомобильной дороги Тертер-Агдере (выполнено на 28%);

- строительство автодороги М-6 (197 км) - станция Шафаг (11,5 км, 2 полосы движения).

Кроме того, были выполнены работы по проектированию и строительству внутренних дорог в 7 городах (Шуша, Агдам, Физули, Губадлы, Зангилан, Кяльбаджар и Джебраил).

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