Назван объем грузов, перевезенных по Среднему коридору через территорию Азербайджана в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году наблюдался рост объема транзитных грузоперевозок на территории Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом за круглом столом на тему "Азербайджан в точке пересечения трансконтинентальных мегамаршрутов "Восток-Запад" и "Север-Юг" сказала ведущий советник отдела транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Айтен Турабова.

Она отметила, что в результате этого роста объем транзитных грузоперевозок по территории страны в прошлом году был оценен в 14,5 миллиона тонн. Это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, который считается базовым годом.

"Этот показатель включает 4,5 миллиона тонн грузов, перевезённых через Средний коридор, где был зафиксирован рост на 7 процентов. В то же время 2,1 миллиона тонн были перевезены через коридор "Север-Юг", что показывает увеличение на 26 процентов",- подчеркнула она.

Отметим, что Средний коридор — это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Центральный коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.

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