МВФ прогнозирует умеренный рост ВВП Азербайджана в 2025-26 гг.

БАКУ /Trend/ - Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в ближайшие два года экономический рост Азербайджана останется умеренным, сообщает Trend.

Ожидается, что в 2025 году реальный ВВП страны вырастет на 3,5 процента, а в 2026 году рост замедлится до 2,5 процента. Для сравнения, в 2024 году рост оценивался на уровне 4,1 процента.

Отметим, что, согласно официальным данным, в первом квартале 2025 года ВВП Азербайджана составил 29,8 миллиарда манатов (17,5 миллиарда долларов), что на 0,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.